班农：中国处于纳粹德国状况 “是美国真正敌人”

新书《烈焰与怒火：特朗普白宫内幕》揭露，美国前白宫首席策略师班农受访时指，中国处于纳粹德国的状况，中国人与德国人一样是世界最理性的人，直至失去理性变成极端民族主义国家。

《苹果日报》报道，班农在书中向作者沃尔夫表示：（美国）真正的敌人是中国。中国在新冷战中处于第一战线。中国很重要，其他都无关紧要。我们没把中国搞懂，其他都免谈。一切很简单，中国现在处在纳粹德国1929年到1930年的状况。中国人和德国人一样，是世上最理性的人，直到最后失去理性，会像1930年代的德国一样，变成一个极端民族主义国家，而且一旦发生，就会是请鬼容易送鬼难。”

班农早前接受美国《纽约时报》访问时，亦曾把中国与纳粹德国相提并论，指两者均有充满爱国热情的年轻一代。他当时警告若美国未能挑战中国的崛起，中国的命运将与当年的纳粹德国一样。班农更认为美国的劳工及中产阶级，于过去一直“资助”中国，又指中国向外输出产能过剩。

班农去年12月19日在接受日本媒体采访时表示，特朗普从竞选一开始就将中国作为战略竞争对手，这一点从未改变。他在日本发表演讲称，“抗衡中国的崛起和日益增长的霸权需要美国及其盟国进入‘决断的谷地’。”班农引用20世纪西方国家对纳粹德国实行绥靖的例子警告说，“对中国作为一个势头上升的竞争国的绥靖也有同样的危险。”

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