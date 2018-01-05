年度账单成新年第一“坑” 用户授权岂能“默认勾选”

微信朋友圈近日被支付宝“年度个人账单”刷屏，殊不知，当你被这些小确幸感动之时，可能不经意同意了《芝麻服务协议》的默认选项。对此，芝麻信用3日晚间回应，“这件事，肯定是错了”。

新华社今日发社评指，公司虽认错，但用户体验已被伤害。业内认为，在个人信息成为不少互联网公司“价值源泉”的今日，尤需明晰其收集、使用的边界，用良好的市场氛围，激励用户放心使用信用产品。

当网民在忙着晒支付宝年度账单时，是否看到一行特别小的字：同意《芝麻服务协议》？不但字特别小，关键是已经由公司帮网民选择好“我同意”。

一些支付宝用户在刚获悉此消息时，一脸茫然地反问：“哪里有这行字，第几页，完全没看到啊？”还有一些用户表示，看到这行字了，但是手快直接滑到下一页，没及时取消，等第二次打开账单时，这行字就没有了，心情复杂……

“被同意”的用户究竟会“被默认”哪些协议呢？根据《芝麻服务协议》，其中包括，“您授权我们可以从合法保存有您信息的第三方，采集及处理您的各类信息”“您同意第三方可直接向我们提供您的信息而不需要您再次授权”“采集您的信息包括但不限于您的个人信息、行为信息、交易信息、资产信息、设备信息等”……

对此，网友纷纷表示企业套路深，新年伊始便添堵。最令人无语的是这些条条框框看似每一条都说得很清楚，却不知道哪一个是“坑”，会有什么潜在风险，提心吊胆。

针对舆论报道，芝麻信用管理有限公司3日晚间在新浪微博上发布了情况说明：初衷没错但用了非常傻的方式，愚蠢至极；目前已经调整了页面，取消默认勾选；此前没有开通芝麻信用的用户，不会因此被收集信息。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示，《网络交易管理办法》明确规定，应当采用显着的方式提请消费者注意与消费者有重大利害关系的条款，并按照消费者的要求予以说明。“‘默认勾选’显然没有给用户了解条款的机会，同时也违背了诚实、守信等商业伦理。”

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