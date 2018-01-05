中国企业在智能医学影像评测领域获全球第一

肺癌是全球癌症中死亡率最高的疾病之一。目前适用最广的方法是美国的低剂量CT扫描筛查高风险个体肺癌，但筛查过程需要医生分析数百万张CT影像，成为医治过程的负担。

据中新网的消息，在“人工智能+医疗”技术驱动下，用智能肺癌检测算法进行筛选成为趋势，也是全球人工智能领域竞相追逐的研究热点。

日前，国际医学影像领域的权威评测LUNA（LUngNoduleAnalysis）肺结节智能读片公布的测试结果显示，中国平安集团旗下平安科技的智能读片技术分别以95.1%和96.8%的精度刷新了“肺结节检测”和“假阳性筛查”的世界纪录，双获世界第一。

LUNA评测是肺结节检测领域权威性国际评测机构，其采用的数据主要来自美国多家医疗机构，且由多名专家医生共同标注完成。

据介绍，此次突破得益于平安科技医疗影像团队将鲁棒控制理论与深度学习及迁移学习等人工智能先进算法深度融合。

在中国新一轮改革发展中，人工智能成为中国弯道超车的机会；同样，对于中国企业而言，利用好人工智能技术将是其在新时代成长环境中抓住机遇的关键。

过去10年来，中国平安已累计投入500多亿元人民币用于创新科技的研发与应用，在生物识别、大数据、人工智能、区块链与云平台上取得突破。目前，其脸谱识别准确率达到99.8%，声纹识别准确率超99%。





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