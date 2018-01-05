台湾2017年度“十大心闻”出炉  女作家林奕含轻生居首

经过949位民众和502位心理师票选，台湾心理咨询机构5日在台北发布“2017年影响台湾人心理健康的十大新闻”，女作家林奕含抑郁轻生居首。

中新社报道，台湾咨商心理师公会全联会2013年起开始发布“影响台湾人心理健康的十大新闻”，简称“十大心闻”，此次是第五次发布。排名二至十位的新闻分别是，台大宿舍命案、“一例一休”冲击、同性恋婚姻释法、北一女新生跳楼身亡、台湾民众忧郁比例高、资深媒体人傅达仁推动安乐死合法化、“长照法”三读通过、导演齐柏林勘景坠机身亡、妙禅信徒募资供养。

高雄师范大学教授、台湾咨商心理师公会全联会理事长徐西森表示，与过去“十大心闻”主要集中在重大公共安全和自然灾害领域不同，今年“十大心闻”特别反映在公共政策、社会关注议题、个人心理健康问题三个方面。

无论是民众票选还是心理师票选，林奕含轻生都排在第一。1991年出生的林奕含，2017年4月自缢身亡，引发台湾社会关注。台湾咨商心理师公会全联会发言人林萃芬称，这一新闻事件的影响如此广泛，在其近十年的从业经验中并不多见，林奕含事件给了很多人面对尘封创伤的勇气，呼吁社会关注学生的性安全。

该协会常务理事胡延薇亦注意到，台湾民众关注的心理健康新闻属于校园事件的不在少数。她表示，现今校园如同社会的微缩，过去更关注优等生心理压力，如今人际凌霸、性别认同、师生关系、“恐怖情人”等问题在警示校园心理健康的重压，应加强校园心理和社区心理的结合。

在今年的“十大心闻”票选中，民众在“一例一休”冲击、推动安乐死合法化等方面比心理师更重视。亚洲大学心理学博士李志鸿认为，面对法令变动，劳工缺乏参与讨论，对细节又不了解，很难做出心理调适。“一例一休”的影响预计2018年还将在台湾社会延烧。

无论是女作家轻生、北一女学生跳楼、还是台大宿舍命案，都涉及不同原因导致自杀。对此，台南市咨商心理师公会理事长黄雅羚表示，有两个现象需要关注，一是青少年自杀正处在高峰期；二是自杀个案几乎五至七成有迹可循，民众可提高敏感度。

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