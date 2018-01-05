陈晏“转正”　当选贵州省贵阳市市长

澎湃新闻报道，贵阳市第十四届人民代表大会第二次会议1月5日上午闭幕，陈晏当选贵阳市市长。
根据资料，陈晏生于1963年8月，江苏苏州人，1986年7月参加工作，1986年3月加入中国共产党，大学学历。
其履历如下：
1982年9月至1986年7月在中国人民大学计划经济系国民经济计划专业学习；
1986年7月至1995年7月任贵州省计划委员会科教处科员(其间：1990年2月至1991年1月参加省直赴罗甸县扶贫工作队)；
1995年7月至1996年7月任贵州省计划委员会科教处副主任科员；
1996年7月至1997年9月任贵州省计划委员会社会发展处副主任科员；
1997年9月至2000年12月任贵州省计划委员会社会发展处主任科员；
2000年12月至2002年11月任贵州省发展计划委员会基础产业处助理调研员；
2002年11月至2004年5月任贵州省发展计划委员会基础产业处副处长；
2004年5月至2005年10月任贵州省发展和改革委员会固定资产投资处副处长；
2005年10月至2011年7月任贵州省发展和改革委员会固定资产投资处处长；
2011年7月至2012年1月任铜仁地区行署副专员；
2012年1月至2012年10月任铜仁市人民政府副市长；
2012年10月至2015年4月任贵安新区开发投资有限公司董事长，贵州贵安新区党工委委员、管委会副主任（兼）；
2015年4月至2015年8月任贵安新区开发投资有限公司董事长，贵州贵安新区党工委副书记、管委会副主任（兼）；
2015年8月至2016年1月任铜仁市委副书记，市人民政府副市长、代理市长；
2016年1月至2017年9月任铜仁市委副书记，市人民政府市长；
2017年9月起任贵阳市委副书记，市人民政府代理市长、党组书记。
陈晏同志是贵州省十二届省委委员，贵州省十二届人大代表，贵阳市十届市委委员，贵阳市十四届人大代表。
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