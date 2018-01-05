华尔街选出全球“最值得投资企业” 阿里巴巴夺冠

经过六轮投票对决，华尔街的投资经理们从全球64家大企业中最终选出了“最值得投资的企业”：阿里巴巴。

据中国日报网的消息，美国投资界知名风险投资数据分析公司CBInsights组织了这次大赛。CBInsights在全球范围内挑出了64家各个领域的最热门公司，包括苹果、谷歌、Facebook、特斯拉等互联网新贵，德国大众、高盛、IBM等传统巨头，以及阿里巴巴、腾讯等中国公司，以类似NBA季后赛对决的赛制对投资机构和基金经理们开放投票，最终选出最值得投资并长线持有十年的公司。

阿里巴巴一路淘汰诺华制药、迪斯尼、特斯拉和苹果，并在1月5日的最终投票轮中击败亚马逊赢得总决赛。

此前，美国财政部刚刚否决阿里巴巴对美国转账平台速汇金的收购。相比美国政府对中国及中国公司的防范姿态，华尔街倒显得“身体相当诚实”，投资经理们对中国经济的看好，以及视阿里巴巴为中国经济代表的态度，通过总共六轮投票显露无疑。

事实上，华尔街从未掩饰视阿里巴巴为全球最值得投资的公司的一贯态度。彭博社在2017年11月底的统计的数据显示，在华尔街的215个大型基金中，有三分之一的基金买入阿里巴巴的股票，年化回报率达到了33%，远高于市场平均水平。

阿里巴巴不仅在主营电商业务上持续打破华尔街预期，更在科技和全球化领域加快布局，在全球范围内成为中国互联网经济后来居上的名片。

自2016年10月启动“五新”战略以来，阿里巴巴引领的新零售变革，开辟出独具一格的中国零售新格局，并为解决全球零售业升级和消费问题提供了“中国方案”。

在科技前沿探索领域，2017年10月阿里巴巴宣布两大前瞻性科研计划，包括3年内投入1000亿元（人民币）成立“达摩院”，以及在全球7大城市设立实验室。

更为重要的是，阿里巴巴及其领导者马云在全球化方面的努力，在过去一年得到了全世界的认可。马云的eWTP理念不仅在中国和马来西亚顺利落地，更受到WTO和世界经济论坛的拥抱和欢迎。2017年12月，在阿根廷举办的世界贸易组织部长级会议上，WTO发布联合声明鼓励所有成员拥抱eWTP，帮助小微企业全球化。

过去两年来，包括《经济学人》、《巴伦周刊》、《纽约时报》、《金融时报》等在内的欧美主流媒体越来越多的关注以阿里巴巴为代表的中国互联网经济发展，甚至向美国硅谷巨头们发出警告：不要忽视中国力量！



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