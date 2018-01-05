中国产量数据出入大 铝价暴涨后续有危险

铝市多头要小心：支撑去年价格暴涨的中国铝产量相关数据可能是有争议的。中国是全球最大的铝供应国。

据彭博社报道，从汽车到易拉罐，铝这种金属有着广泛的应用范围，其价格去年上涨34%，创下2009年以来最大的年涨幅，跑赢了其他所有的基础金属。这主要是因为中国政府表示，受关闭非法铝冶炼厂以及冬季限制工业污染的行动影响，下半年国内产量直线下滑。

但独立研究机构报告说，中国的实际产量比官方统计数据要高20%以上。同时，不断膨胀的库存和疲软的交付溢价表明铝供应可能非常充足。虽然数据有着这样的出入却并未阻挡铝价上涨，但其正在加剧 对于依令关厂力度的困惑，并凸显了来年的价格风险。

“在过去12个月里，我们目睹了官方和独立调查数据之间的差异越来越大，”瑞银集团大宗商品分析师Daniel Morgan在悉尼通过电话表示。“如果官方产量数据可靠的话，那么库存就不会有这么多，”Morgan说，买家为锁定所需供应而支付的溢价就不会这么低，中国的出口则会“随着国内过剩供应的消失而一泻千里”。

然而，上海期货交易所监测的库存创下历史新高，铝上个月的交付折价程度达到多年高点，截至11月底的出口量仍然高于一年之前。

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