春运首日火车票开抢 近千中国人将在南极过年

中国2018春运第一天的火车票正式开抢，这也同步开启了春节回家及出游的全线预订高峰。飞猪数据显示，元旦一过，机票、火车票、汽车票、度假线路等类目的交易曲线即迅速升高。四十多天后的春节，将不仅仅是全中国人口的大迁徙，更是中国人全球游的大迁徙。

据中新网的消息，机票方面，春节前一周去往四川、湖北、湖南、贵州、陕西等探亲线的机票基本为8折至全价，反向航线则在4-5折。去往东北滑雪、海南避寒的机票折扣普遍为6折以上，随着春节临近票价还将进一步上升，建议有出游计划的旅客及早购买，或选择大年初三之后错峰出行，机票价格相对较低。

受航线增多的利好影响，出境过春节的热度持续上升。签证、租车、海外门票、当地玩乐等是最受消费者关注的类目。泰国、新加坡、日本、马尔代夫、港澳等春节出游热门地区的机票价格相较往年便宜30%。春节前30天或初三之后，机票价格更比除夕左右出行再节省2-3成。远途出游机票，如美加、澳新、欧洲等地目前仍有少量特价机票，比如布里斯班、曼彻斯特等。

值得一提的是，曾引发热点话题的飞猪南极专线，有两个船期的行程正好横跨春节假期，这意味着，将有近1000个中国人要在南极半岛上过年。有南极专线的预订者兴奋地表示，能发个带南极定位的朋友圈，是最酷的过年方式。

今年春节假期从2月15日开始，紧跟情人节之后，这也刺激了情侣出行市场的升温。去年刚结婚的杭州乐先生就表示：“既然凑上了，就多请几天假，带老婆出去好好玩一下，打算要宝宝了，下次能两个人出去还不知道啥时候。”

业内人士提醒消费者，春节出行集中，要多留意目的地天气和航班信息，避免疏忽大意影响行程。



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