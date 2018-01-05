2016年中国GDP最终核为743585亿元 增速仍6.7%

中国国家统计局今日发布公告，经最终核实，2016年，中国国内生产总值（GDP）现价总量为743585亿元（人民币，下同），比初步核算数减少542亿元；按不变价格计算，比上年增长6.7%，与初步核算数一致。

据新华社的消息，按照GDP核算时效性的要求，中国年度GDP要进行两次核算，第一次为GDP初步核算，在次年1月份完成；第二次为GDP最终核实，在隔年1月份完成。年度GDP初步核算数时效性很强，由于大量的年度财务资料在时间上满足不了年度GDP核算的要求，核算年度GDP初步数所依据的基础资料都是月度资料和季度资料，据此核算出来的年度GDP数据有推算成分。之后，随着基础资料不断增加，特别是年度财务资料陆续报送，按照各国的通行做法，应当根据更加全面、可靠的基础资料适时修订GDP数据。

近日，根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，国家统计局对2016年GDP数据进行了最终核实。数据显示，2016年，第一产业增加值最终核实数为63673亿元，比初步核算数增加2亿元，增速3.3%保持不变；第二产业增加值为296548亿元，比初步核算数增加312亿元，增速6.3%比初步核算数提高0.2个百分点；第三产业增加值383365亿元，比初步核算数减少856亿元，增速7.7%比初步核算数下降0.1个百分点。

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