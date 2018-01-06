中国近七成贫困人口已消除极端贫困

中国近70%的贫困人口已经消除了极端贫困，脱贫攻坚大局已定。

根据《经济日报》报道，国务院扶贫办主任刘永富在国新办昨天举行的脱贫攻坚工作新闻发布会上介绍说，2012年底时，中国贫困人口为9899万。经过近年的努力，中国已减贫6600万至6800万人，接近70%的贫困人口已经消除了极端贫困，说明中国脱贫攻坚大局已定。

刘永富表示，根据党中央的决策部署和脱贫攻坚的形势变化、工作进展情况，扶贫工作在做到“五个坚持”的基础上，将实现“五个转变”，确保如期完成脱贫攻坚任务。这五个坚持是：继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持精准扶贫精准脱贫的基本方略，坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实的体制机制，坚持现行扶贫标准和脱贫目标，坚持大扶贫工作格局。五个转变是：从注重全面推进帮扶向更加注重深度贫困地区攻坚转变，从注重减贫速度向更加注重脱贫质量转变，从注重找准帮扶对象向更加注重精准帮扶稳定脱贫转变，从注重外部帮扶向注重外部帮扶与激发内生动力并重转变，从开发式扶贫为主向开发式与保障性扶贫并重转变。

为此，国务院扶贫办下一步将重点做好以下工作。一是扎实推进精准施策。按照“五个一批”的思路，做好产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫等工作。二是聚焦深度贫困攻坚。强化对“三区三州”等深度贫困地区的精准支持，强化对老年人、残疾人、重病患者等群体的精准帮扶。三是开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，国务院扶贫开发领导小组明确将2018年作为脱贫攻坚作风建设年，用一年左右的时间集中解决扶贫领域作风突出问题。四是完善大扶贫格局。进一步做好东西部扶贫协作和对口支援工作，完善党政军机关、武警部队的定点扶贫工作，进一步动员民营企业、社会组织和公民个人参与脱贫攻坚。

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