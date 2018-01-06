遭约谈后仍照飞M503　台湾民航局提警告 挨批国际笑话

大陆4日宣布启用M503航路由南向北飞航及W121、W122、W123等3条航路，台湾交通部民航局统计，至昨日晚间，4条航路已至少飞航44架次，呼吁航空业者暂勿使用未经沟通确认的航路，否则后果自负，也不排除有进一步处置作为。不过，航空界人士吐槽，想管“在界线外飞的外籍航空”，只会变成国际笑话。

据中时电子报报道，民航局统计，昨日截至晚间8时止，M503北向飞航16架次，W122飞航2架次、W123飞航3架次；而4日共有中国东方航空、厦门航空、港龙航空、香港航空使用了4条航路，其中M503航路共飞行17架次，W122与W123各有3架次飞航。

民航局昨约谈4家业者，官员转述业者回应，均将向总公司反映我方诉求。港龙航空则声明，航班的飞行路线是依照相关民航机构的指示，此亦为全球航空业界惯常做法。

民航局长林国显指出，大陆未遵守两岸于2015年3月协议所达成的共识，片面启用M503航路由南向北飞航及W121、W122、W123航路，陆方应遵守两岸协议，与我方沟通、确认未来航管作业程序后，方可启用这4条航路。

民航局指有飞安疑虑

林国显表示，民航局已要求国籍与外籍共80家业者，暂勿使用未经沟通确认的航路，如业者执意飞航，发生后果要自负，民航局也不排除有后续处置。至于手段为何，林并未透露，仅表示要保留做政策上思考。

难强硬处置外籍业者

讽刺的是，民航局昨日下午约谈4家外籍航空业者，不久后又有业者飞在M503航路上，且架次比上午更多。

有航空公司高层认为，民航局昨天讲的话很奇怪，被点名的4家航空公司都不是台湾的业者，“能拿他怎样？”若真的要硬起来谈处置，台湾的筹码又不如大陆雄厚。

另名业者说，台湾的航空公司并不会使用到M503航线，没有被处置的问题。

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