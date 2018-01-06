中国地方要员进入密集调整期　全国已有8位代省(市)长

中共十九大闭幕以来，中国地方要员的人事调整进入密集期，超20省份省委常委班子出现人事变动。全国已有8位代省(市)长。

据澎湃新闻报道，刘国中本月4日出任陕西省人民政府副省长、代省长。

今次辞去陕西省长职务的胡和平，2015年4月调入陕西任职，2016年4月当选陕西省长。去年10月底，胡和平接替娄勤俭担任陕西省委书记。

出任陕西代省长的刘国中，到陕西工作之前已有多省任职的经历，去年底，刘国中从吉林省长任上调入陕西。

除了陕西，1月2日，天津、重庆、吉林、福建四省市也调整了省级政府“一把手”，4位代省(市)长同日履新。他们分别是天津的张国清、重庆的唐良智、吉林的景俊海以及福建的唐登杰。

经过此番调整，目前全国31省份省级政府“一把手”已无缺。观察当前31位省级行政主官，目前出现了8位代省(市)长，除了上述陕西、天津、重庆、吉林、福建，北京、辽宁、贵州的省级政府“一把手”也是“代理”状态。

“代省长”都来自哪里？



坚持五湖四海、任人唯贤，这是中共历来强调的干部选任准则。观察上述省级政府“一把手”的调整，新任代省(市)长的选任方式越发多元，有“就地提拔”，有异地调任，也有中央“空降”。

上述8位代省(市)长中，异地调任的占到一半，跨省任职经历也丰富了官员的履历。

吉林原省长刘国中调任陕西后，景俊海从北京调任吉林代省长。景俊海曾长期在老家陕西任职，2015年6月调任中宣部，去年4月又转任北京市委副书记。

在天津，天津代市长张国清，曾长期在央企任职，2013年调任重庆，步入政坛，调任天津之前，张国清出任重庆市长已有一年时间。在辽宁，现任辽宁代省长唐一军，去年10月调入辽宁之前，一直在浙江工作。

此外，在近日接替张国清代理重庆市长的唐良智，在重庆工作也还不满一年，唐良智曾在湖北和四川任职，去年3月出任重庆市委副书记前，他为成都市委书记。

上述8位代省(市)长中，从中央部委“空降”地方任职的包括，从环保部调任北京代市长的陈吉宁，以及从工信部调任福建代省长的唐登杰。

这其中，被舆论称为“环境专家”的陈吉宁，两年前从清华大学调任环保部长，去年5月又转任北京代市长。唐登杰则有着地方、央企、部委多重任职经历，今次调任福建代省长之前，去年5月，他刚从中国兵器装备集团公司调任工信部副部长。

8位代省(市)长中，贵州代省长谌贻琴算是“就地提拔”的典型。谌贻琴是土生土长的贵州官员，从参加工作至今，谌贻琴的履历就一直在老家贵州发展，从基层一直干到省级要员。另外，目前全国31位省级政府“一把手”中，共有3名女性，谌贻琴是其中之一。

本月，省级地方两会将扎堆开幕，今年各地省级人大、政府、政协将集中换届，届时，料将有更多地方要员的人事变动信息公布。

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