特朗普称朝韩对话应归功自己　中国外交部望各方发挥应有作用

美国总统特朗普称，近期朝鲜和韩国的一系列有关缓和局势的表态是自己的功劳。对此，中国外交部发言人耿爽于1月5日表示，望所有有关各方都能发挥应有的作用，承担应有的责任

据澎湃新闻报道，美国总统特朗普日前在“推特”上发文，将朝韩双方恢复官方会谈的功劳归于自己，称这是得益于他以美国的实力坚强有力地对抗朝鲜。在5日举行的例行记者会上，耿爽回答记者提问时表示，中方希望所有有关各方都能发挥应有的作用，承担应有的责任。“最近几天，我们已经多次表明中方对近来半岛局势出现积极动向的看法和立场。韩朝恢复交流和对话有助于双方关系改善和半岛局势缓和，也符合地区国家和国际社会的共同利益。”耿爽表示，“中方欢迎地区各方和国际社会继续支持朝韩双方改善关系的努力，同时为此发挥建设性作用。”

特朗普在当地时间1月4日使用社交网络“推特”个人账号发文表示，“如果不是我坚定、强烈的意愿利用‘一切可能’对抗朝鲜，现在真的会有人相信朝韩之间会进行对话吗？”

自从1日朝鲜最高领导人金正恩在新年贺词中宣布朝鲜有意参加将于韩国平昌举办的冬奥会以来，朝韩双方连日来已经进行了多次通话。韩方提出的于本月9日在板门店举行韩朝会谈的提议，也已经被朝鲜方面接受。韩联社报道称，朝鲜参加冬奥会的相关事宜将会是讨论的主要议题。

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