新闻禁令太多 环球时报总编：媒体不能说 国家能强起来？

官媒“环球时报”总编辑胡锡进昨天在其个人微博发文，批评愈来愈多地方和部门向宣传部门施压，要求媒体不要报道某特定事件，他认为媒体这也不说、那也低调，“国家能强起来吗？”

据联合新闻网报道，胡锡进昨天下午发文表示，他刚与一位部门的领导通电话，之前该报“收到一条报道禁令”，涉及对方部门的工作，他向该名领导陈述该报立场，这名领导接受他的建议，他非常感谢。

胡锡进接着批评，如今愈来愈多的地方和部门向宣传口施压，让宣传部门通知媒体这也不报那也不报；“他们方便了自己工作的一时一事，但一点点挖了媒体公信力的墙角。”文末，胡锡进还呼吁网管“请不要删这个帖子，给正常的批评留一些空间，好吗？”胡锡进并未透露是那一则报道收到禁令。

不到半小时，他再发文澄清不是针对中宣部，“不要冤枉宣传部门，他们很不容易。”他指出，最主要的是地方和政府的各个职能机构，不习惯资讯公开。中国一定要逐渐突破这个瓶颈，在舆论综合治理的同时，也要不断促进资讯的进一步开放，增加公众对衝击性资讯的承受力。”

目前，这两条博文已被撤下。

胡锡进笔名单仁平，现任“环球时报”总编辑，因敢写敢言，在中国大陆颇具知名度与争议性。

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