中国想要武统台湾　学者：胜算太低

中国持续对台做出不友善举动，更有中国专家称，中国2020年要武统台湾。西方媒体分析认为“失败的机率非常高”，中国采用武力、政治恫吓，或经济手段，都反而激起台湾人民的不满。

《自由时报》引述《华盛顿邮报》前北京分社长潘文（John Pomfret）撰文指，中国不断透过武力、言语恫吓台湾、呛声武统，多数分析家也认为，随着中国在经济和军事上的进展，台湾将难以维持独立民主地位。然而潘文表示，近年开始有美国学者和官员，质疑中国将能统一台湾此一论调。

潘文举美国夏威夷东西文化中心研究员罗伊（Denny Roy）与塔夫斯大学政治系教授贝克利（Michael Beckley）的研究为例，研究指出，中国部署飞弹、监禁台湾维权人士，都激起台湾反对统一的情绪，若是对台采用经济威胁，中国本身也会受到伤害。

潘文表示，如果中国最终发起战争，罗伊和贝克利均质疑中国的能力，认为失败机率非常高，罗伊认为，中国将损害本身的经济及其在亚洲的地位，引发各国对中国会欺压邻国的疑虑，就算战胜，也将失去区域的和平，如同美国在阿富汗和伊拉克面临到的问题。

贝克利分析中国若发动战争，可能采用的各种策略，首先就封锁而言，他指出过去200年间，没有一个国家因为封锁被迫放弃主权，若是用战略轰炸，过往14次战争中，没有一次对战争结果起决定性作用。

最后则是入侵台湾，贝克利认为，中国解放军第一天能派出最多26000人，接着每日约派15000人，但前提是要能在横跨台湾海峡、8小时的旅程中倖存。他说，台湾拥有先进的预警系统，沿岸有砲兵、水雷及反舰导弹。台湾也能快速部属15万兵力，且只有10%的海岸线适合登陆。

假若美国出兵援助，贝克利指出，只要派出8艘潜艇，就能击溃解放军约40%的两栖部队兵力。潘文在文末表示，中国的军事现代化仍持续进展，美国和台湾有义务共同努力，确保台湾的安全。

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