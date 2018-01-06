比特币矿场正将阵地转移出中国 此前连连遭遇监管打击

随着中国对加密货币的打击范围扩大到比特币矿场，一些业内最大的玩家已经在将业务转移到海外。

彭博社报道，经营中国前两大比特币矿场的比特大陆（Bitmain）联合创始人吴忌寒接受采访时称，公司正在新加坡建立地区总部，并在美国和加拿大开展挖矿业务。另据各自创始人介绍，第三大矿池莱比特（BTC.Top）正在加拿大开设分部，排名第四的微比特（ViaBTC）在冰岛和美国设立了业务。

中国决策者于去年叫停首次代币发行（ICO），并要求本地交易所暂停虚拟货币交易，本周又提出新建议来遏制比特币挖矿。知情人士称，政府计划限制比特币矿场用电，并要求地方政府引导比特币矿场有序退出该行业。

虽然这些措施不太可能对比特币交易速度产生显著影响，但可能重塑加密货币挖矿行业格局。由于中国电价较低，而且当地有芯片制造工厂与廉价劳动力，一直到最近，比特币矿场都在涌向中国。而现在，他们正寻找其他合适的地方。

莱比特创始人江卓尔接受采访时说，选择加拿大是因为成本相对较低，而且国家和政策稳定。他还考虑了伊朗和俄罗斯。

彭博新闻社此前报道称，中国政府拟整顿比特币矿场的滥用电力行为。中国央行没有回复寻求置评的传真。



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