调查：中国整体形象稳中有升

当代中国与世界研究院(原中国外文局对外传播研究中心)5日在北京发布的《中国国家形象全球调查报告2016—2017》(中英文版)显示，中国整体形象好感度稳中有升，中餐、中医药和武术在海外受访者眼中是最能代表中国文化三大元素。

中新社报道，本次调查显示，中国整体形象好感度稳中有升，内政外交表现受到好评。中国国家整体印象得分为6.22分(总分为10分)，延续了近年来小幅增长的势头。发展中国家对中国的印象总体好于发达国家，但发达国家的涨幅超过发展中国家。中国对全球治理的贡献(6.5分)和国内治理的表现(6.2分)赢得海外好评，尤其是在科技和经济领域参与全球治理的表现得到更多认可。相比年长群体，海外年轻人(18-35岁)对中国内政外交表现评价更高，整体印象更好，对中国未来发展形势的看法也更为乐观。

海外受访者普遍看好中国未来发展。发达国家和发展中国家一致认为中国的国际地位和全球影响力将会持续增强，中国将引领新一轮全球化，为全球治理做出更多贡献。预期中国即将成为全球第一大经济体的海外受访者比例从2013年的17%、2014年的20%、2015年的24%，到2016—2017年的33%，呈逐年加速增长趋势。

在海外受访者眼中，中餐、中医药和武术是最能代表中国文化三大元素。近八成海外受访者接触过中餐，其中72%的体验者给出好评。三成海外受访者接触过中医药文化，其中64%的体验者给出好评。59%的海外受访者对中国的科技创新能力表示认可，这一比例在发展中国家达到71%。高铁(36%)是海外认知度最高的中国科技成就，其次是载人航天技术(19%)和超级计算机(16%)。

未来三年内有计划来中国学习、工作或旅游的海外受访者比例接近三成，这一比例在发展中国家接近四成。来华意愿最高的四个国家均为发展中国家：印度尼西亚、沙特阿拉伯、印度、俄罗斯。海外受访者最青睐的中国城市前三位是北京、香港和上海，与2015年基本一致，但同时计划访问地区开始向国内其他城市分散。

同时，中国提出的“一带一路”倡议赢得普遍点赞，超过六成的海外受访者认可中国在金砖国家合作机制中的活跃度高，并期待中国在其中发挥更为积极的作用。

此外，传统行业品牌熟悉度排名有所上升，质量问题仍然是阻碍中国品牌在海外发展的主要因素。

迄今为止，这是中国国家形象调查平台开展的第5次中国国家形象全球调查。与以往相比，本次调查新增“一带一路”国际合作高峰论坛、金砖合作机制、中餐与中医药文化体验等热点话题，涵盖了中国整体形象与影响力、政治、外交、经济、文化和科技的国际形象与传播，更加立体、全面地呈现出国际社会对2016年以来中国国家形象的认知。

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