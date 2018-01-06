中国近九成在校大学生想创业 “消费电商”“餐饮住宿”成热选

今天上午，中国人民大学发布《2017年中国大学生创业报告》。报告显示中国大学生的创业意愿持续高涨，近9成大学生考虑过创业，其中26%的大学生有强烈或较强的创业意愿，大学生创业主要聚焦“消费电商”、“餐饮住宿”领域。记者注意到，“赚钱”并非大学生创业的第一驱动力，更多创业者是为了追求自由的工作生活方式。

“赚钱”并非大学生创业第一目的

《北京晚报》报道，报告由中国人民大学牵头，北京师范大学、上海交通大学等30余家高校、企业和社会组织联合组成了跟踪调查网络，调查范围覆盖中国52所高校。

2017版报告的研究主题为高校创业生态系统。人民大学商学院院长、创业学院副院长毛基业发布报告指出，中国大学生的创业意愿持续高涨，近9成大学生考虑过创业，其中26%的在校大学生有强烈或较强的创业意愿，相比2016年的18%有明显提高，从没想过创业的大学生只占到了12.1%。对于创业驱动力，报告显示，“赚钱”并非大学生创业的首要驱动力，而是“自由的工作生活方式”，这个比例占到了31%。

报告发现，“消费电商”、“餐饮住宿”是大学生创业的主战场，分别占到了创业者的62%和71%。75%的大学生都是在自己最擅长的领域创业，只有25%的大学生曾有过“跨界”创业。

资金和团队成为创业失败两大主因

报告指出，资金不足依然是大学生创业的最主要障碍，远远高于其他因素，大学生创业者的资金渠道来源少，主要就靠自筹。对于创业失败的原因，资金依然是第一要素，但是2017年的大学生创业者反映团队因素的比重有了明显提高，已经排在了第二位。

此外，大学生创业者对于政府、风险投资和创业园区等创业生态系统环境要素的需求较高。然而这些环境要素的发展还相对滞后，不能有效满足需求。

报告认为，未来有必要进一步强化高校创业生态系统环境要素的培育和发展，特别是发展大学生创业融资体系，缓解大学生创业的资金瓶颈约束；同时加强针对大学生创业者的创业指导，打造一个“大学生创业者友好型”的创业生态环境。

免费试阅14天