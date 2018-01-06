厦门全力打造对台交流合作战略支点

厦门将坚定不移深化融合发展，全力打造对台湾交流合作战略支点。

厦门市十五届人大二次会议当天在厦门开幕，庄稼汉在政府工作报告中作出上述表示。“坚定不移深化融合发展，全力打造对台交流合作战略支点”，被列为今年该市重点做好的七个方面工作之一。庄稼汉说，厦门将更好发挥对台工作综合优势，为促进两岸关系和平发展作出更大贡献。

他指出，厦门将提升经贸合作实效，加快建设“一区三中心”（即两岸新兴产业和现代服务业合作示范区，以及东南国际航运中心、两岸金融中心、两岸贸易中心），鼓励台资银行、证券、保险等金融机构来厦门设立总部和资金营运中心；争取率先在自贸区落实海峡两岸服贸协定若干对台开放措施，争取赴金门旅游便利和政策，打造厦金融合发展示范区。

庄稼汉还表示，厦门将加强厦台两地人力资源合作，打造一批国家级海峡两岸青创基地、对台研学旅行基地，吸引更多台湾青年来厦就业创业；同时，积极研究推动在厦台胞享受市民待遇、台企享受陆企待遇，增进同胞福祉，促进心灵契合。

2011年底，国务院正式批准《厦门市深化两岸交流合作综合配套改革试验总体方案》。作为大陆唯一“因台而设”的经济特区，厦门先行先试推动两岸交流合作，已成为海峡西岸最大的台资企业聚集区和台商聚集区，以及大陆最重要对台贸易口岸。

厦门打造对台交流合作战略支点优势明显。专家认为，推动厦台全方位交流合作，可重点从建设两岸新兴产业和现代服务业合作示范区，推动经贸交流合作、建设两岸贸易中心，推动两岸金融合作体制创新、建设两岸金融中心，推进两岸文化交流合作、建设两岸文化交往中心，提升社会管理与服务、建设两岸融合温馨家园，推进厦金一体化、建设“生活共同体”等六个方面具体展开。

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