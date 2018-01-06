两岸越绷越紧怎么办？台退将：学学金正恩

近日，朝鲜释出善意，朝韩阔别两年，重新恢复沟通热线。大陆方面乐观其成，美国则是疑惧参半。台湾退将吴斯怀以此回看台海情势，认为两岸的未来走向，不如“学学金正恩的手法吧！”

据台湾中时电子报报道，台湾退将吴斯怀表示，朝鲜此次表达善意，递出橄榄枝，韩国便急忙回应。媒体以“金正恩一通热线电话停掉美韩军演”作为标题，点出许多战略意涵。从整体来看，虽然未来三个月变化很难说，但若朝鲜持续出招，美韩只有接招的份；只要是继续往和解方向走，发球权就在金正恩手上。

以此回头看台海两岸情势，近日大陆动作频频，军机绕台航训常态化、径自宣布启用M503航线、中共航母辽宁号沿台湾海峡中线以西航行，赴东南海域海空联训等。吴斯怀认为，两岸情势越崩越紧，却毫无沟通管道，究竟要如何走下去？“学学金正恩的手法吧！”

吴斯怀说，蔡英文就任以来，迄今不承认九二共识，破坏一中原则，不断去中国化。双方明显欠缺九二共识的政治基础，互信不足。陆方又切断官方沟通管道，只好各自猜忌，容易导致两岸濒临战争边缘。

回过头审视两岸谈判技巧，吴斯怀说，两韩沟通热线一事，韩国很急，还希望将9日会谈定义为“高层会谈”；朝鲜掌握主动却不急，但只想把议题限制在参与冬奥一事上。如此一来，议题简单，容易达成，又能吊韩国胃口，换取更多让步。“战略棋盘上拿到先手，可谓已经达成，先立不败之地。”

吴斯怀呼吁蔡英文，看看金正恩面对韩国及应对美国的策略，再想想两岸该如何走下去？因为这可是关乎2300万人民的安危及未来！

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