“自热火锅”走红 专家：操作、食品安全是问题

一种名为“自热火锅”的方便食品悄然走红。食品专家提醒，自热火锅存在不小的安全隐患，消费者需谨慎购买。

根据中国新闻网报道，自热火锅作为一新兴的食品种类，目前在业内的称呼并不统一。以“自热火锅”作为关键词在电商平台上搜索可以发现，目前市场上存在“自煮火锅”、“方便火锅”、“懒人火锅”、“随身火锅”、“微火锅”等多种称呼，从侧面折射出该产品处于导入期时亟待规范的乱象。

事实上，记者调查发现，由于目前行业尚缺乏统一的规范和较高的门槛，自热火锅存在不同品牌乃至大品牌、小品牌共用一家代工厂的现象。如知名火锅品牌大龙燚的自热火锅与筷时尚的生产商均为四川江中源食品有限公司，火郎和辣得亿这两个自热火锅品牌也选择共用重庆盾皇食品有限公司做代工。

这种共用代工厂，再分开组装品牌的方式也让不少消费者担心代工企业的资质问题和食品安全问题。“打开蔬菜包发现黄瓜、藕片滑滑的有点臭，看上去像是腌过一样。”一位网友在某自热火锅品牌下留言表示，自热火锅的味道一般，“同样的价格，我还是会选择7-11的盒装冒菜，起码比较新鲜卫生。”

“第一次用自热火锅就被吓到了，发热极其迅速，沸腾时盒子都在膨胀，好担心会炸。”市民王女士表示，加热包加入凉水后不到十分钟就将上层餐盒内的食材和水烧得沸腾，盒子明显鼓起，并能看到高温蒸汽涌出，“这种自热火锅真的安全吗？” 不少网友则留言反映冬日使用自热火锅确实存在盒子变形甚至爆开的情况，对此，某品牌店的工作人员表示，加热包在冬天膨胀会受一定影响。

业内人士则表示，自热火锅所用到的食品专用发热包并不新鲜，在自热米饭、自热面条等食品中早有运用，成分主要以生石灰为主，“使用过程中一定要检查出气孔是否堵塞，不然很容易爆炸。另外加热包使用完后也不要随意丢弃，里面的成分很容易污染水源，小孩接触也有一定的安全隐患。”

朱丹蓬表示，从食品安全角度来说，自热火锅确实存在很多隐患和欠缺，“自热火锅存在的操作安全问题和食品安全问题如肉类食材的品控等，一时半会儿很难彻底解决，是这类产品的硬伤。”

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