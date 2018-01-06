中联部四局原局长曹白隽被开除党籍

央纪委监察部官网6日援引驻中央外办纪检组消息称，中共中央对外联络部四局原局长曹白隽被开除党籍。

中新社报道，通报称，日前，中央纪委驻中央外办纪检组对曹白隽严重违纪问题进行了立案审查。经查，曹白隽严重违反政治纪律和政治规矩，在职期间为有关公司等提供“咨询服务”并取酬；违反中央八项规定精神，退休后违规从事与原任职务管辖业务相关的营利性活动和兼职取酬；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

通报指出，曹白隽身为外交外事部门党员领导干部，理想信念丧失，毫无党性意识，行为底线全面失守，亦官亦商，严重违反党的纪律，并涉嫌造成重大国有资产流失，涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，给予曹白隽开除党籍处分，取消其退休待遇；收缴其违纪所得；交由有关部门依法对其采取留置措施，调查其涉嫌犯罪问题和线索。

公开资料显示，曹白隽生于1954年4月，江苏南京人，大学本科学历。1975年8月进入中联部。1993年9月，调任中国经济联络中心一等秘书。1994年9月起，历任中国华联国际贸易公司副总经理、中国经济联络中心副主任兼中国华联国际贸易公司总经理、中国经济联络中心主任、中国经济联络中心主任兼中国华联国际贸易公司总经理等职务。2007年6月任中联部四局局长，2012年7月提前退休。

免费试阅14天