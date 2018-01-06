（早报讯）中国中央气象台今天傍晚6时继续发布暴雪蓝色预警，预计今晚8时至明晚8时，河南东南部、山东南部、湖北中部和西南部、安徽中北部、江苏西北部等地有大雪，其中湖北西部山区局地有10至12毫米的暴雪，上述地区新增积雪深度3至5厘米，局地超过8厘米。

气象专家提醒，前几日，河南、湖北、安徽等地已遭遇强降雪袭击，局地出现大暴雪或特大暴雪。本轮降雪与前次降雪区域有所重合，会导致部分受灾地区雪上加霜，给交通出行带来不利影响，建议公众应根据天气状况合理安排出行，外出时要格外注意交通安全。

据央视新闻客户端报道，陕西省汉中市各县区昨晚的大雪，一度造成京昆高速汉中宁强勉县段通行受阻，造成大量货车滞留，堵车路段长达15公里。

据中新网报道，截至今天下午2时，本月3日以来的雨雪天气已造成湖北10市38县51.37万人受灾，因灾死亡1人，直接经济损失7.23亿元人民币（1.48亿新元）。该省今天正式启动低温、冰冻气象灾害三级应急响应。

综合中国国家减灾委员会办公室（减灾办）与地方政府昨天发布的消息，2日以来的暴雪灾害已造成中国中东部五省至少15人死亡，逾百万人受灾。

受灾的省份包括陕西、河南、湖北、安徽、江苏，其中灾情最严重的是安徽，是该省2008年以来范围最大、强度最强、积雪最深的降雪过程，造成13人死亡，受灾人口106万7000人，直接经济损失12.6亿元人民币。

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