流感高发季 福建确诊首例人感染H5N6禽流感

时值流感进入高发季节，福建省卫计委昨天（6日）透露，该省确诊首例人感染H5N6流感病例，患者为一名三岁女孩。

中新社引述福建省卫计委表示，该省疾控中心在常规流感监测中，从一例流感样病例中检测出H5N6流感病毒核酸阳性。经中国疾控中心复核检测，结合病例临床表现和流行病学调查结果，确诊为首例人感染H5N6流感病例。

据介绍，该患者为一名三岁女孩，现居住于福建三明市三元区，于2017年12月19日发病，症状较轻。所幸经门诊治疗后已痊愈，其密切接触者未出现类似症状。

专家研判认为，此次出现的病例是偶发个案，目前还没有证据表明H5N6流感病毒可以在人与人之间持续传播，人际间感染和传播的风险较低，民众不必恐慌。

不过，福建省疾控中心日前发布信息指出，该省12月流感病毒检出率持续上升，流感已进入高发季节，主要以乙型流感病毒流行为主。

福建目前已有多个地区对流感聚集性事件进行报告。福州市教育局日前发文要求加强校园流感防控，明确患病学生在流感样症状消失48小时后方可回校正常上课。

福州多家医院透露，近期儿科门诊中，流感病人有所增多；不少医院儿科门诊出现病人爆满的情况。

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