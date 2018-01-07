管中闵当选台大校长 代理校长：谁当都是台大福气

台湾中央研究院院士管中闵前晚（5日）当选为新任台湾大学校长。台大代理校长郭大维昨天（6日）表示，五位候选人都非常优秀，谁来当校长都是台大的福气。

据中通社报道，台湾大学前校长杨泮池去年6月任期届满后决定不续任，台大因此启动校长遴选机制。

台大校长遴选委员会前晚召开会议，针对校务会议推荐的五名候选人进行二轮投票，最终由管中闵当选。

台教育部期许管中闵作为“领头羊”，带领台湾高教发展。台大学生会长、同时也是台大校长遴选委员会的学生代表林彦廷则称，管中闵本来就是学生支持人选之一，他所提出的治校理念，受到学生期待。

台大昨天召开校务会议。郭大维在会前受访表示，管中闵是一位非常优秀的人选，相信能带领台大有不同的发展，他非常期待。

据报道，管中闵毕业于中国文化大学，是台大近34年来唯一非台大毕业的校长。他以经济学见长，也与台大过去几任校长都是出自理工、生物医学领域有所区别。

郭大维说，台大本来就强调多元，各个候选人来自不同领域，不论谁当选，都会有不同的想法。

管中闵在此前的治校理念说明会时，提出“亚洲旗舰计划”，积极布局亚洲高教市场，希望培育不同背景的学者，认识不同文化和思维。此外，也与国际名校深度合作，成立合作学院或设立分校，让台大成为亚洲高教枢纽，打造台大的国际品牌。

在当选为下任台大校长后，管中闵随即在面簿发文表示，为了践行学术自由与大学自治之信念，即日起不参加任何政党、党派活动。

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