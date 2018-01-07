石家庄侦破大型走私案 检获2万吨固体废物

石家庄海关透露说，石家庄海关近日成功侦破一起利用他人许可证走私固体废物进境的犯罪案件，已抓获八名犯罪嫌疑人，查证涉案走私进境约2万吨废塑料、废五金等固体废物。

据新华社今天（7日）报道，据调显示，犯罪嫌疑人吴某垠、耿某江2016年5月至今，自美国、加拿大等地大量采购废塑料、废五金。

之后，他们委托孙某、张某静等经营的货运代理公司，利用大城某再生资源有限公司等企业的《中华人民共和国限制进口类可用做原料的固体废物进口许可证》，以伪报收货单位方式自天津、广州口岸走私进境，并由吴某垠、耿某江在中国国内倒卖销售牟利。

石家庄海关去年12月19日集结了48名缉私民警，在石家庄、大连、天津等地同步开展集中收网行动。截至目前，已抓获犯罪嫌疑人八名，查扣大量书证、物证及电子证据，查证涉案走私进境废塑料、废五金约2万吨。

据悉，石家庄海关2017年1至11月查发涉嫌倒卖固体废物进口许可证及擅自销售进口固废等问题共九起，涉案进口废塑料2362吨、废五金2225吨，总货值4769.7万元（人民币，975.31万新元）。

根据中国《固体废物进口管理办法》规定，“固体废物”是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值，或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态、液态和置于容器中的气态的物品、物质，以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

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