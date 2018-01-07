“双女将”正式主政湖北地级市 中国全国少见

昨天（6日）在湖北随州市第四届人民代表大会第三次会议上，郭永红当选为随州市人民政府市长。

《新京报》旗下的时政微信公众号“政事儿News”指出，中共随州市委书记目前由陈安丽担任。随着郭永红的“去代转正”，“双女将”正式主政湖北这座地级市。

上述报道也指出，中共市委书记、市长都是女性，主政一座地级市，这样的格局在中国全国来说，较为少见。

据报道，郭永红生于1968年7月。1990年7月，她从湖北师范学院汉语言文学专业毕业后，回到了家乡湖北浠水县，在该县师范学校工作，后在浠水县委办公室、湖北师范学院任职。

郭永红1995年后先后在黄石市委组织部、大冶市委工作，后任黄石市铁山区区长、黄石市黄石港区区长。

在黄石市工作多年的郭永红，2011年1月调任湖北省妇联副主席、党组成员。在此岗位工作仅10个月。她2011年11月又调任随州，任市委常委、组织部部长等职。

郭永红2016年6月任随州市委副书记，后兼任市委政法委书记。她2017年11月开始代理随州市长至今。

现任随州市委书记陈安丽则出生于1963年12月。参加工作后，她曾先后在武汉大学图书馆、湖北省委高校工委等单位工作。

陈安丽2003年5月升任湖北省教育厅副厅长，2009年1月任厅长。

她2013年1月还担任湖北省政协常委。在此期间，她曾在中欧国际工商学院学习，获工商管理硕士学位。此外，陈安丽2011年5月参加了中组部组织赴耶鲁大学发展中的女性领导者高级研究班培训。

陈安丽2013年3月调任黄冈市委副书记、副市长、代市长，后任市长。

在黄冈工作三年后，陈安丽的职务2016年5月再次变动，转任湖北省委组织部副部长，省人力资源和社会保障厅厅长、党组书记、省公务员局党组书记。

中共随州市委去年4月召开全市领导干部会议，宣布湖北省委决定，陈安丽任随州市委书记，免去刘晓鸣随州市委书记职务。

此前，刘晓鸣已出任湖北省发改委党组书记，现任湖北省发改委主任。

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