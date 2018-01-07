兰州成首松绑限购城市

中国今年楼市分类调控政策开始在各级地方落实，兰州则成为调控以来首个放松绑限购城市。兰州市上周五（5日）发文对部分区域取消限购；继续限购区域则取消限购社保、纳税证明，但同时加码实施限售，需满三年才可交易。

据《星岛日报》今天（7日）报道，中国全国住房城乡建设工作会议上周要求，2018年抓好房地产市场分类调控，促进房地产市场平稳健康发展。针对各类需求实行差别化调控政策，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。

此外，库存仍然较多的部分三四线城市和县城要继续做好去库存工作。

为落实上述有关工作要求，兰州市住房保障和房产管理局上周五晚发布《关于加强房地产市场调控 强化房地产市场监管有关工作的通知》，对部分区域取消限购，进一步强化价格备案制度，实行住房限售措施，并于2018年1月8日起正式实施。

报道引述易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，兰州政策调整的重点在于，松绑部分非核心区域限购；对限购的认定进行放松；但对炒房依然零容忍，推出限售政策。即在去库存和防投机方面落实新政策的要求。

兰州市也要求房企严格执行新房的明码标价、一套一标和“一价清”制度，实际销售价格不得高于备案价格。房产部门对拒不接受新房价格备案的房业，暂停其网签备案资格。

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