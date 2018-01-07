巴拿马油船与港货船在东海相撞起火32人失联

中国交通运输部今天（7日）获悉，巴拿马籍油船“SANCHI”轮与香港籍散货船“CF CRYSTAL”轮昨晚（6日）8时许，在长江口以东约160海里处发生碰撞。事故造成油船“SANCHI”轮全船失火，船舶右倾，船上32名船员失联；散货船“CF CRYSTAL”轮有破损，不危及船舶安全，船上21名船员已被安全救起。

据新华社报道，截至今早9时，中国海事执法船“海巡01”以及专业救助船“东海救101”“东海救117”已抵达现场，“中国海警31240”船、3艘专业清污船，以及大马力拖轮正赶往现场，上海市消防局已派出消防专家随船前往。

经中国海上搜救中心协调，韩国海洋警察厅已派出一艘海警船和一架固定翼飞机救援。

据报道，油船“SANCHI”轮目前处于漂浮状态，仍在燃烧，海面上有油污，搜救行动正在进行中。

据了解，巴拿马籍油船“SANCHI”轮隶属伊朗光辉海运有限公司，船长274米，载凝析油约13.6万吨，由伊朗驶往韩国，船上32人，其中伊朗籍30人，孟加拉国籍两人，目前处于失联状态。

香港籍散货船“CF CRYSTAL”轮则隶属浙江温岭长峰海运有限公司，船长225米，载粮食6.4万吨，由美国驶往中国广东，船上21人，全部为中国籍。

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