汤家骅：中央有权明天取消基本法

中国全国人大常委会去年12月批准《高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”的合作安排》（下称安排），但香港大律师公会却发声明质疑其法律基础。香港行政会议成员汤家骅今天（7日）表示，看到该声明有感慨，并指大律师公会以往的声明用字都较持平、理性、专业及“非政客式”。但此次的声明却“有违任何正常解读”的说法，过于极端。

据明报新闻网报道，汤家骅今早出席商台节目时强调，自己不是为“一地两检”护航，如遇不合理的事就会据理力争。此外，与自己是否身为行会成员无关。

汤家骅表示，无意与公会对着干，但认为，对方说法忽略港终审庭过往审判《基本法》的基本原则。他指出，法律是技术性的学问，没有什么人可以同律师争论，因此要说出切合讨论基本条件的看法。

汤家骅说，宪法是指导性文件，用于处理基本原则，而非细致的议题，与一般法律不同，要从目的、用意去解读。

他指出，香港人对宪法研究可能不着重，并表示，希望港人多一点就宪法作研究。

汤家骅指出，不敢指公会缺乏宪法研究，因为公会不乏有人对宪法有研究。不过，“一地两检”是敏感、政治性议题，自己会理解大律师公会为何发出这个声明。

另一方面，汤家骅表示，“一国两制”是由下而上、港府向中央提出，并指“安排是‘一国两制’最大的倒退”是过火的说法。

他指出，如果北京不想“一国两制”继续，不需要那么麻烦，北京政府绝对有权明天就取消《基本法》。

汤家骅也说，据其所属民主思路的民调，港人对“一国两制”没有增加负面看法，对人权自由保障感到更加乐观，但国际社会对港法治有负面看法。他指出，这是因为国际社会不了解香港，从负面报道理解香港，才有负面看法。

汤家骅呼吁港人，无论有没有法律认识，“可能要出多少少力”，让国际给予公平些的评价。

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