重庆领结婚证也能“刷脸”了

重庆市婚姻收养登记管理中心1月起，正式启用人脸识别系统，结婚登记也可以“刷脸”了。

据新华社今天（7日）报道，根据相关规定，在办理婚姻登记业务时，登记员需要审查身份证、户口簿信息是否与申请当事人相符，以保证信息准确，防止冒用他人身份信息进行婚姻登记。

新启用的婚姻登记人脸识别系统，正是在这个方面发挥作用。

据现场观察，位于婚姻登记柜台上的人脸识别系统机器大小和笔记本电脑相当，上面集成了摄像头、高拍仪、身份证识别器、指纹识别器等功能。

工作人员将身份证往机器上一放，证件信息采集和人脸拍照瞬间完成。系统也将证件照、实拍照与公安数据库中的存照进行比对，显示出比对结果。

据介绍，重庆启用的这套婚姻登记“刷脸”系统功能强大。系统遇到微整形、双胞胎等情况时，能借助指纹识别进行辅助核验，有效提高核验准确度。

此外，针对涉外婚姻登记的情况，这套人脸识别系统不仅支持身份证，而且支持临时身份证、护照、港澳台居民通行证的人证比对功能。这满足涉外、涉港澳台及华侨人士婚姻登记的人证核验需求。

据报道，重庆目前仅在重庆市婚姻收养登记管理中心启用这套人脸识别系统，如运行效果良好，未来将在重庆各区县婚姻管理中心铺开。

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