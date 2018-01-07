中国环境保护部最新通报京津冀及周边地区大气污染防治强化督查情况显示，仍有部分工业企业未安装污染治理设施，存在违法排污现象。有企业的污染治理设施不正常运行，无组织排放严重。 据中新社今天（7日）报道，28个督查组上周五（5日）共检查518家企业和单位，发现其中的18家企业单位存在涉气环境问题。仍有部分工业企业未安装污染治理设施，存在违法排污现象。 据报道，河北省沧州泊头市保诚电雕版厂无环保手续仍在生产，未安装污染治理设施，有机废气无组织排放。河南省开封市鼓楼区开封市佳和铝业有限公司的七台生物质锅炉则正在运行，均未安装有效的集尘设施，烟气无组织排放。 督查也发现，仍有企业的污染治理设施不正常运行，废气直接排放。 河北省沧州泊头市金阔铸业有限公司正在生产，废气治理设施未运行，废气未完全收集，无组织排放严重。山东省菏泽市经济开发区菏泽六和饲料有限责任公司则正在生产，粉碎车间的布袋除尘设施无法正常使用，车间及厂区内粉尘无组织排放严重。 同时，仍有工业企业未完成挥发性有机物整治任务，废气直排。还有工业企业未严格执行工业企业错峰生产与运输要求，仍在违法生产。 督查组检查发现，部分工业企业扬尘治理设施不正常运行或防扬尘治理措施不完善，粉尘无组织排放严重。 北京市房山区北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司喷淋设施无法正常使用，粉尘无组织排放严重。河北省沧州市东光县洪欣塑料有限责任公司、河南省开封市禹王台区李杰石英石台面厂则未安装污染治理设施，粉尘无组织排放严重。