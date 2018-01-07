河北侦破特大豪车走私案：查证327辆案值3.31亿元

河北石家庄海关透露，石家庄海关与河北省公安厅、河北省海警总队协同作战，成功侦破了“11·22”特大豪华汽车走私案，查证走私入境高档汽车327辆，案值3.31亿元（人民币，6800万新元）。该案是石家庄海关历史上破获的案值最大、情节最为严重的走私犯罪案件。

据新华社今天（7日）报道，石家庄海关2016年年底接获“沧州武某涉嫌走私高档汽车”相关举报线索。经周密侦查后，石家庄海关2017年4月13日集结缉私民警80余名，在河北省公安厅、河北省海警总队支援下，分为10余个行动小组，赶赴各地开展专案集中收网行动。

当局成功抓获犯罪嫌疑人16名，查扣大量涉嫌走私的高档汽车。

该案件目前已查证走私入境高档汽车327辆，案值3.31亿元，查扣车辆115辆，品牌包括劳斯莱斯、迈巴赫、宾利、法拉利等。

据了解，2017年以来，根据海关总署统一部署，中国全国海关开展了为期一年的打击走私“国门利剑2017”联合专项行动。

截至目前，石家庄海关缉私部门共立案走私刑事案件14起，涉税6105万元，结案走私刑事案件17起，涉税1464.2万元。

此外，立案调查走私违规行政案件197起，涉税5512.1万元；结案行政案件178起，涉税685.1万元，打击走私取得了明显成效。

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