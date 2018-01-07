福建漳州去年审结涉台案件546件

福建省漳州市中级人民法院代院长罗雄今天（7日）披露，2017年漳州审结涉台案件546件、两岸司法互助案件47件，认可台湾民事判决五件，涉台案件服判息诉率达97%。

据中新社报道，漳州市十六届人大二次会议昨天（6日）在漳州开幕，罗雄今天的第二次全体会议上作法院工作报告，并透露上述信息。

罗雄表示，将深化涉台司法机制创新，探索涉台矛盾纠纷线上调解机制，推动各县（市、区）健全台胞权益保障法官工作室，服务台商台资发展。

据报道，漳州是台湾同胞重要的祖籍地。近年来，漳台两地交流频繁，台商投资成为漳州经济发展的重要支撑，涉台纠纷也随之增加。

漳州为此不断健全“三员联动”（指台商台胞调解员、陪审员、司法联络员）涉台纠纷多元化解决机制，提高台胞台商化解纠纷、防范风险能力。

罗雄透露，漳州法院已先后聘请120名台商台胞调解员、选任110名台胞陪审员、选聘138名台企主管为司法联络员。

此外，也举办有73名台胞陪审员参加的第九期涉台司法实务培训班，发挥110位台胞陪审员作用，诉前化解337起涉台纠纷。

漳州法院也落实平等保护原则，联合市检察院、公安局在大陆率先出台《台籍被告人近亲属会见制度（试行）》，已有三名台籍被告人分别与六名亲属在该市看守所会见。

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