三峡工程大坝船闸通航效率再创历史新高

三峡通航管理局今天（7日）发布的数据显示，去年在北线船闸停航检修40天的情况下，三峡工程大坝船闸通过量仍然增长5%以上，再创历史新高，达到1.38亿吨，通航效率实现新突破。

新华社引述三峡通航管理局相关负责人介绍，2017年初，三峡北线船闸迎来40天的停航检修，船舶过闸通行压力显著增大。三峡通航管理部门制定实施系列疏解方案和船舶联动控制方案，提高通航效率。

此外，相关部门也通过协调实施枯水期航运补水调度和汛期流量控泄、实施危险品船舶一闸室待闸等缩短过闸时间等有效举措，实现了船舶待闸总量控制、均衡分布、有序过坝。

统计数据显示，三峡、葛洲坝两坝船闸2017年通过量分别达到1.38亿吨和1.4亿吨，同比分别增长5.7%和6.9%，通航效率实现新突破。快速通道潜能也进一步释放，物流通道作用进一步发挥。

据介绍，三峡工程2009年首次启动175米试验性蓄水后，湖北宜昌至重庆660公里江段的上百处浅滩、险滩不复存在，航道、港口条件得到极大改善。

作为贯通长江黄金水道的重要航运设施，三峡船闸通过量快速增长，2011年首次突破亿吨大关，随后呈现高位稳定。

据报道，三峡通航管理部门目前正加速构建通航管理新模式，不断适应日益增长的船舶过坝需求。

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