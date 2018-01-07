马克龙明起访华 延续前任行程包括西安“传统”

法国总统马克龙明天（8日）将开启他上任法国总统以来对中国的首次访问。中国外交部日前在介绍马克龙访华行程时表示，马克龙除了将在北京与中国国家主席习近平会谈外，还将到访中国西部的重要城市西安。

据法国媒体报道，马克龙的西安之行，将是他访华的首站。他还将在这里“从历史的角度就中法关系发表演讲”。

中通社今天（7日）指出，事实上中国西安与法国总统早有渊源，法国三位前总统密特朗、希拉克和萨科齐都曾将西安作为访华行程中的一站。马克龙似乎是延续了这一“传统”。

资料显示，最早以总统身份访问西安的是密特朗，他在1983年访问西安。

最多到访西安的则是希拉克，他曾在1978年、1991年和2006年三次访问西安。早在1978年希拉克以巴黎市长身份访问西安时，他参观了刚刚对外开放的秦始皇兵马俑，并称赞秦俑的发现，“可以说是第八大奇迹了，不看秦俑不算真正到过中国。”从此秦始皇兵马俑便多了“世界第八大奇迹”的称谓。

萨科齐则是在2007年当选总统后首次到访中国，将西安设为访华的首站。萨科齐一行那次同样前往秦始皇兵马俑博物馆和汉阳陵博物馆参观。

据悉，此次马克龙西安行也将携夫人参观兵马俑。可见文化交流是历次法国总统西安访问的突出元素。

据报道，西安是中华文明和中华民族重要发祥地，历史上曾有13个王朝在此建都，是中国历史文化的代表。西安也是联合国科教文组织确定的“世界历史名城”。

法国则是欧洲文化中心之一，法国一直被中国民众认可为西方文化的代表。中法文化的交流也因此成为两国交往的重要内容，此次马克龙访华也将签署多份文化领域的合作文件。

另值得注意的是，西安是丝绸之路起点，在时下中国倡议的“一带一路”建设中也具有重要战略地位。

法国对待中国“一带一路”方案持积极态度。马克龙上任总统后，曾在接见中方人士时表示，“一带一路”具有重要的政治、经济和文化意义，法方愿积极参与“一带一路”建设，促进亚欧大陆和非洲的繁荣稳定发展。

马克龙此番访问西安，并将在“丝路起点”发表演讲，相信将会就“一带一路”问题做进一步的表态，以示对中方的支持。在此基础上也会强调双边的经贸合作。

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