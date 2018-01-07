港财政司司长预测：本年度将录得相当高财政盈余

香港特区政府财政司司长陈茂波今天（7日）发表网志表示，香港本财政年度首8个月（截至2017年11月底）的综合盈余为572亿元（港元，下同，97.02新元），较原来全年盈余预测的163亿元为高。若未来数月本港经济情况没有突变，预计本财政年度最终录得的财政盈余会相当高。

据中通社报道，陈茂波指出，目前自己正在编制下月28日公布的新一份财政预算案，制订2018/19年度政府的收入及开支计划。既要为香港未来的长远发展建设稳固的基础，同时也要回应社会多方面的需要和诉求，急市民所急，为有需要的人士纾困。

对于是否应该“派糖”，陈茂波说，政府相当重视对整体社会的长远需要而未雨绸缪，作出投资，并不是只做一些可以获得一时掌声的短期措施。

在增加经常性开支方面，陈茂波指出，关键是须审慎行事，应使则使，应悭则悭，确保开支的增长适度，并与整个社会的长远承担能力相称。

他也表示，香港是一个细小而开放的经济体，加上税基狭窄，政府收入易受环球经济波动影响。当经济陷入困境时，政府收入下跌幅度远急于生产总值的跌幅。

此外，面对经济逆境时，政府公共开支不但不可能像收入般弹性减少，反而需要政府采取逆周期措施增加公共开支。因此，陈茂波强调，政府必须保留相当实力的财政储备，以备不时之需。

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