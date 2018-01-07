大范围雨雪降温造成中国中东部多地现冻害

中国农业部今天（7日）透露，中国中东部地区近日出现入冬以来最大范围雨雪降温天气过程；此次降水降温对小麦安全越冬十分有利，但也给农业生产带来不利影响，局地出现冻害。

中新社引述农业部方面称，此次降水降温利于冬麦区土壤补墒，增强小麦抗寒能力，对小麦安全越冬十分有利。

此外，雨雪降温灭杀了越冬作物病菌、虫卵和地下害虫，有效降低病虫基数，降低了春季暴发危害风险。

不过，综合各地反映情况，此次雨雪降温天气过程也给农业生产带来不利影响，造成局部晚播弱苗轻微受冻，局地暴雪造成设施蔬菜大棚受损。

中国农业部小麦专家指导组副组长郭天财表示，安徽、河南和江苏等省部分地区晚播麦比例较大，苗情较弱，抗寒能力较差。此次雨雪降温过程可能造成部分晚播弱苗受冻。

安徽、湖北等省反映，强降雪造成露地蔬菜、茶叶和果树等作物受灾68万亩，其中成灾24万亩、绝收7万亩。

此外，强降雪和大风天气导致山西、江苏、安徽、河南和湖北等五省15万亩设施大棚受损。雨雪天气还造成部分道路运输受阻，影响蔬菜等鲜活农产品运输。

据中国气象局预计，中国大部地区未来几天气温偏低，上周六（6日）夜间至明天（8日），中东部将再次出现低温雨雪天气。

其中，陕西中南部、山西南部、河南大部、湖北西部和北部、安徽北部有大雪，局地暴雪。

农业部方面表示，将密切关注天气变化，加强雨雪降温天气跟踪监测，及时调度雨情、雪情、灾情，分析研判影响，发布预警信息，指导各地落实防灾减灾措施。

此外，也进一步组织专家和农技人员，深入受灾地区指导农民因地制宜落实救灾措施，做好灾后生产恢复，减轻灾害损失。

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