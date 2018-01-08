市建局官员：港寻求高密度下宜居生活

香港市区重建局（市建局）行政总监韦志成昨天（7日）发表网志表示，市建局在重建项目逐步加入智慧元素，希望在高密度发展的环境下，也能缔造优质宜居的城市生活。

中通社引述韦志成说，香港土地需求殷切，无可避免要作高密度发展，但透过创新科技发展智慧城市，也能缔造优质宜居环境。

他表示，国际上不少高密度的城市，已按自身的定位及发展需要，聚焦发展具优势的智慧城市项目，提升市民生活质素。同时，也纾缓高密度发展所带来的问题。

韦志成指出，市建局在重建项目逐步加入智慧元素，目前已在三个项目的发展协议列明加入智能系统要求，包括可实时收集家居能源消耗数据及废物管理资讯系统。

他透露，市建局正着手在今年内为荃湾南地区推出协助寻找泊车位的应用程式，并计划在观塘项目安装大屏幕，提供巴士班次资讯。

当局也计划在观塘市中心项目规划中的蛋型建筑物所在的小广场，安装大屏幕，提供行驶该处专营巴士的班次资讯，让港市民更容易掌握候车时间。

此外，韦志成介绍，市建局正研究在个别项目安装特别地板系统，利用行人踩压地面的压力能量，转化为电力，也将会在未来的项目加入5G流动网络及窄频物联网基建。

他强调，要处理旧区老化问题和解决当中的挑战，各方仍需继续努力，以开放的态度和正向思维，有效建立一个大数据的分析平台。此外，也促成发展“全面智慧”，推动香港的持续发展，成为智慧宜居的城市。

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