港市民为被判监警察朱经纬鸣冤 警务处处长指将检讨武力指引

2014年非法“占中”期间，时任香港警司的朱经纬在旺角执勤被指打伤市民，日前遭判监禁三个月。大批香港市民昨午（7日）参加 “声援警察执法”游行，为朱经纬鸣冤。游行者认为，判刑有欠公允，并要求警务处明确指引前线警员执法权力，释除前线警员及公众疑虑。

中通社引述香港警务处处长卢伟聪昨午会见记者、回应朱经纬被判监三个月的案件时指出，朱经纬检控后得出目前的结果，他与警方管理层都极难过。朱经纬正在积极上诉，警队将在福利事宜上全力支援朱经纬及家人。

卢伟聪指出，已成立有员方代表的工作小组检讨武力指引，并已开会交换意见。

他表示，明白前线会对指引内容有疑虑及担忧，但强调警队是专业、有纪律、效能的团队，将会继续尽忠职守服务市民。

香港警察队员佐级协会昨天向会员发信，指退休警司朱经纬案件，对警务人员在执法及士气上带来极大影响，已去信卢伟聪表达意见。

协会主席陈祖光表示，警队目前面对的压力有增无减，是时候探讨警员在职安健和法例保障上是否配合社会改变。

他说，与卢伟聪会面后，认为管职双方都达到良好谈判。未来工作会集中在法例、程序和指引上检视有关警察执法，以及立法保障公职人员，在执行职务时免受侮辱。

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