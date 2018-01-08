港府拟年内推出数项利民纾困措施

香港特区政府政务司司长张建宗昨天（7日）表示，特区政府预计在2018年推出数项利民措施，在扶贫纾困、安老服务等方面进一步发挥作用。

据中通社报道，张建宗昨天参加一项活动后对传媒表示，港府在未来半年有一系列的惠民、利民措施会接踵出台，包括长者的福利，甚至是退休年金，以及在劳工方面的男士侍产假。他表示，港府很有信心可以在今年内落实。

张建宗也在昨天发表的网志中指出，特区行政长官林郑月娥2017年10月发表的首份施政报告中，提出共251项新措施和469项持续推行的措施，以回应社会诉求，改善民生，推动经济持续发展，加强整体竞争力，将香港打造为宜居的智慧城市。

他指出，从老百姓角度看，数项预期在2018年上半年出台的利民惠民措施值得留意。

福利方面，经大幅优化及放宽的“低收入在职家庭津贴”计划将扩展至一人住户，放宽入息限额，容许合并计算所有住户成员的工时，并全面调高津贴金额。根据粗略估算，约10万个住户、涉及约30万人会受惠。

长者照顾方面，继长者生活津贴的资产限额于2017年5月1日放宽后，“高额长者生活津贴”将于2018年年中出台，向资产14.4万元（港元，下同，2.44万新元）或以下的单身长者，以及资产21.8万港元或以下的长者夫妇提供每月3435元津贴，比现行津贴额多约三分一。按粗略估算，约30万名长者可领取这项津贴。

此外，特区政府预期于2018年第二季推出“福建计划”，向选择移居福建省的合资格长者发放俗称“生果金”的每月1325元高龄津贴。目前有约1.6万名在广东省定居的长者在“广东计划”下领取“生果金”。

为配合特区政府的整体退休保障策略，金融管理局辖下香港按揭证券有限公司将于2018年中推出终身年金计划。

该计划为长者提供一项新的理财选择，将一笔过现金转化成有生之年每月都可收取的固定收入，协助长者安享晚年。

改善劳工权益方面，特区政府建议将法定侍产假由目前的三天增加至五天，每年将惠及数以万计男性雇员。特区政府将向立法会提交条例草案，以便在2018年尽早落实这一建议。

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