中国提出到2020年建成一批安全发展示范城市

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于推进城市安全发展的意见》（以下简称《意见》），在其“总体目标”部分，提出到2020年，城市安全发展取得明显进展，建成一批与全面建成小康社会目标相适应的安全发展示范城市。

据中新社昨天（7日）报道，《意见》也指出，在深入推进示范创建的基础上，到2035年，城市安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市。

此外，持续推进形成系统性、现代化的城市安全保障体系，加快建成以中心城区为基础，带动周边、辐射县乡、惠及民生的安全发展型城市，为把中国建成“富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”提供坚实稳固的安全保障。

在“基本原则”部分，《意见》明确，坚持生命至上、安全第一；坚持立足长效、依法治理；坚持系统建设、过程管控；坚持统筹推动、综合施策。

《意见》也提出，加强城市安全源头治理，科学制定规划，完善安全法规和标准，加强基础设施安全管理，加快重点产业安全改造升级；健全城市安全防控机制，强化安全风险管控，深化隐患排查治理，提升应急管理和救援能力。

此外，提升城市安全监管效能，落实安全生产责任，完善安全监管体制，增强监管执法能力，严格规范监管执法；强化城市安全保障能力，健全社会化服务体系，强化安全科技创新和应用，提升市民安全素质和技能；加强统筹推动，强化组织领导，强化协同联动，强化示范引领。

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