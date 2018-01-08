中国外储实现“十一连升” 去年涨4.3%扭转“两年跌”

中国央行昨天（7日）公布数据显示，截至2017年12月末，中国外汇储备为3万1399.49亿元（美元，下同，4万1649.85亿新元），相比11月末增加206.72亿元，升幅约为0.66%，实现连续第十一个月上升。

据中新社报道，2017年12月末，中国黄金储备5924万盎司，与11月末持平；按SDR（特别提款权）计，中国外汇储备为22048.12亿SDR，较11月末增加10.27亿SDR。

2017年末中国外汇储备相比2016年末增加1294.32亿元，全年涨幅近4.3%。相比2015、2016年中国外汇储备连续两年分别下跌13.3%、9.6%，2017年扭转了“两年跌”。

从月度变化看，中国外汇储备在2017年1月环比下降，跌破3万亿美元大关后，在随后的11个月保持了连续增长。尽管月度增幅不大，但增长趋势不变。

中国国家外汇管理局有关负责人表示，12月，中国跨境资金流动和境内外主体交易行为进一步趋于稳定和平衡。国际金融市场总体小幅波动，主要非美元货币汇率上涨和资产价格上升，推动外汇储备规模出现上升。

该负责人指出，2017年，中国宏观经济运行总体平稳，保持稳中向好的态势，推动跨境资金流动更加稳定平衡。国际收支形势稳健为中国外汇储备规模连续稳步回升提供了保障。

该负责人认为，在全球经济持续回暖带来外需增长、金融市场进一步对外开放、市场预期不断改善的背景下，未来中国国际收支和外汇储备规模将保持平衡稳定。

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