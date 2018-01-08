北京去年集体土地租赁住房用地供应203.9公顷

北京市规划和国土资源管理委员会昨天（7日）透露，北京去年实现集体土地租赁住房用地供应203.9公顷，完成率102%。

据中新社报道，北京去年发布《关于进一步加强利用集体土地建设租赁住房工作的有关意见》，提出从2017年起五年内，将供应1000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房。

意见明确，集体租赁住房只租不售，坚决杜绝变相开发建设小产权房。集体土地供应计划去年首次纳入北京年度土地供应计划。

截至2017年12月底，北京实现集体土地租赁住房用地供应203.9公顷，超额完成2017年度供应任务。

据北京市规划国土委负责人介绍，已供应的集体土地租赁住房用地，主要位于北京中心城区、城市副中心和平原地区新城范围内，具有较明显的区位优势，有利于促进区域职住平衡。

为了保障配套建设，提升租赁住房的宜居环境，在综合评估区域范围内基础教育、医疗、养老、社区综合服务等公共服务设施服务容量与承载能力的前提下，增加了相应的公共服务设施用地。此外，也完善周边市政、交通设施配置，满足新增人口需求。

户型设计也趋于多样化。据介绍，集体租赁住房不仅实施全装修成品交房，且户型设计灵活多样，以差别化方式应对不同层次的市场需求。

该负责人表示，利用集体土地建设租赁住房，是北京农村土地制度改革的重要内容。2018年集体土地租赁住房用地供应，将坚持“毗邻产业园区、交通枢纽和新城”原则，筛选地理位置优越、交通便利、周边配套相对完善的项目地块。

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