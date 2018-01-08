研究：中国15岁以下儿童1型糖尿病发病率20年增加近四倍

中华医学会糖尿病学分会候任主任委员朱大龙昨天（7日）在介绍中国全人群1型糖尿病研究成果时表示，研究显示，尽管中国仍是全球1型糖尿病发病率最低的国家之一，但过去20年间，15岁以下儿童发病率增加近四倍。此外，新诊断的成年起病1型糖尿病发病人数也不可小觑。

据中新社报道，1型糖尿病防治知识新闻传播研讨会昨天在北京举行，朱大龙在会上透露上述信息。

据介绍，1型糖尿病多发于儿童青少年，但可发生于任何年龄，需终身依赖胰岛素治疗。

中国全人群1型糖尿病研究是全球首个国家层面的、全年龄段1型糖尿病发病特点和规律的研究，并于上周四（4日）在《英国医学杂志》（BMJ）发表。

研究显示，中国全年龄段1型糖尿病发病率为每10万人1.01人，其中零至14岁儿童发病率为每10万人1.93人，15至29岁人群发病率为每10万人1.28人，30岁及以上人群发病率为每10万人0.69人。

中国每年有1万3000例新发1型糖尿病，其中超过9000例在15岁以上的人群中。大部分新发1型糖尿病是在成年诊断。

零至14岁儿童青少年1型糖尿病发病率与纬度显著相关，北方比南方发病率高，但在15岁以上人群发病率与纬度变化无关。这可能与基因、环境因素有关。

朱大龙指出，1型糖尿病诊疗重在管理。从发达国家经验来看，从诊断、监测、治疗、患者教育到患者的自我管理如果能环环相扣，落到实处，可以让病人生存30年、50年或者更长时间。

据悉，该研究更新了全球糖尿病地图中的中国儿童起病1型糖尿病发病率，也填补了成人起病1型糖尿病发病率的空白。

研究样本量为1.33亿人，调查范围约占中国总人口数的10%，包括6%的15岁以下儿童青少年。研究共收集到5018例新发1型糖尿病，其中65.3%患者年龄在20岁以上。

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