马克龙抵西安 临时为参观大雁塔改行程

法国总统府爱丽舍宫消息称，法国总统马克龙和夫人布丽吉特今天（8日）上午乘坐空客A340专机抵达西安。马克龙今天下午13时45分将在大明宫丹凤门举行总统演讲。

据《华商报》报道，根据行程安排，马克龙将首先自巴黎飞抵西安参观访问，随后前往北京。这是马克龙自去年5月担任法国总统之后，首次以国家元首身份对中国进行国事访问。

他将是2018年访华的首位外国元首，也是中共十九大后首位访华的欧盟国家领导人。

对于马克龙为何将访华首站选在西安，报道指出，首先，这从他的前任中就有迹可循。法国的前总统密特朗、希拉克和萨科齐都曾将西安作为访华行程中的一站。

另一个重要原因则是，西安是古丝绸之路的起点城市。

据报道，马克龙将成为中国提出“一带一路”倡议后，首位到访这座古丝绸之路起点城市的法国总统，也将成为积极回应“一带一路”倡议的首位法国总统。

此次选择西安作为首访城市，表明了马克龙希望传递出欧洲和中国将在“一带一路”建设的框架内加强合作的信号。

报道引述分析称，中国国家主席习近平2014年访法时，首访的城市是古丝绸之路的终点——里昂。马克龙此次选择古丝绸之路的起点作为首访城市，是深思熟虑后的决定，有多重政治与文化意味，更是奠定了此次访华加深法中合作的基调。

另一方面，据法国总统府爱丽舍宫表示，马克龙此行的第一站是中国古都西安，西安是中国古丝绸之路的东方起点，马克龙将在这里从历史的角度就法中关系发表演讲，并携夫人参观兵马俑。

爱丽舍宫前天（6日）公布了马克龙的具体行程。马克龙夫妇今天将参观秦始皇兵马俑及其文物修复实验室。随后一同前往大明宫国家遗址公园参观，并面向1000位前来的中法企业家、科研人员、学者和大学生们进行此次访问的首次演讲。

马克龙昨天（7日）在出访的前一天也突然改变了在西安的行程。

爱丽舍宫昨天消息称，根据最新日程安排，马克龙将大大缩短原定在秦始皇兵马俑博物馆的参观访问，大幅延长在西安大雁塔的参观时间。

爱丽舍宫消息称，马克龙在访华前夕，与法国汉学家探讨后作出了这个更改决定。马克龙此次访华首次出现在媒体面前的地点，也由秦始皇兵马俑博物馆改为大雁塔。

据法媒猜测，之前曾来到西安参观访问的三位法国前总统密特朗、希拉克和萨科齐，他们到达西安后都选择了秦始皇兵马俑作为主要参观地。

马克龙总统的不同选择，很可能也是他要表明自己与此前数位法国总统有所不同。

西安法语联盟昨午证实，马克龙今午将在大明宫丹凤门举行演讲活动。

报道引述西安法语联盟工作人员鲍女士表示，他们收到法国驻华大使黎想的邀请，参加今天在大明宫的演讲活动。届时将有500余名西安法语联盟的学生参加；他们对马克龙的演讲很是期待。

据鲍女士展示的邀请函显示，演讲在今午1时45分举行，受邀嘉宾于当日12时15分至12时45分抵达，要求着正装参加。

据了解，法语联盟是全球最大的法国语言和法国文化传播网络。西安法语联盟是法语联盟全球800多个学校之一。

一名西安法语联盟的学生收到邀请函后激动地表示：“诈骗邮件太多，刚开始都不敢相信，没想到我真的在咱们大西安要见到马克龙和他的‘第一夫人’了！真是太激动了！”

据了解，外国领导人在西安发表演讲并不罕见。1998年6月25日，美国时任总统克林顿访问西安，访问下和村并在村小学发表演讲。克林顿表示，美国人民非常尊重中国的历史和文化，西安是华夏文明的重要发祥地。

据报道，马克龙此次访华的阵容豪华，50多家大企业商界领袖随行。除法国前总理拉法兰、宪法委员会主席法比尤斯等政坛名宿随行外，还有空中客车、达索、欧尚、索迪斯等50多家法国大型企业的商界领袖。

法国国际美食会西安分会会长董树萌昨天表示，她也收到了法国驻华大使馆的邀请函，感到很兴奋很开心。

她说：“我曾在法国留学多年，现在在西安从事中法红酒贸易。马克龙总统将访华首站选在了我的故乡、古丝绸之路的起点——西安，这在我看来意义非凡。去年法国大选时，我就是马克龙的支持者，他曾做过经济部长，有很多从政经历，个人也很有魅力。而且他是个‘中国通’，竞选总统时就常引用邓小平的名言，不管黑猫白猫，能抓老鼠的就是好猫。”

董树萌也说：“我对8日的演讲很期待，希望能够与这位法国新总统近距离接触，感受他的个人魅力。如果现场有提问环节，我希望他能告诉我们，此次会给我们这些从事中法贸易的企业带来哪些利好消息。”

董树萌指出，近年来，西安与法国之间的贸易往来越来越便利。2014年西安开通到巴黎的直航，去年法国又在西安建立了签证中心，西安民众到法国旅游也越来越方便。

她表示，希望这次马克龙访华签署的中法合作协议，能进一步拉近西安与法国的距离。

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