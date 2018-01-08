马克龙首次访华 将呼应美国要求中国进一步开放市场

法国总统马克龙今天（8日）抵华进行国事访问。彭博社今天指出，这将考验他既要博得东道主中国国家主席习近平的欢心、又要对中国施压的能力。

据报道，现年40岁的马克龙自去年上台以来首次出访亚洲，争取为空中客车拿下订单，并背负着进一步互相开放市场的要求而来。

不过，马克龙必须调和这个要求与他的愿景之间的矛盾：他寻求打造一个愿意阻止外部投资、在经济上更独立的欧洲。

对于包括法国在内的西方政府来说，习近平为全球化进行的公开辩护，迄今还未转化为让中国向外国公司开放的切实行动。

马克龙访华首站选在了中国古都西安这一丝绸之路东部起点、在这个具有象征意义的地方发表讲话时，很可能会指出这个问题。

法国外交关系研究院驻巴黎的亚洲研究主任Francoise Nicolas表示：“马克龙能为欧洲和法国经济做的，最多也只是相信习近平有关自由贸易和全球化的话，然后坚持不懈地争取进一步互惠”。

报道指出，努力也未必就能换来成功。美国总统特朗普在去年11月对中国进行国事访问期间，也提出了类似的要求，但并未获得中国方面的什么政策保证——尽管在金融服务领域明显例外。

此外，美国现在指望欧洲在贸易方面与其统一对华“战线”。

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