专家：“香港沦为二线城市”系炒作 香港仍有优势和竞争力

这几年，“香港经济越来越差”、“香港正在沦为二线城市”的声音不绝于耳。香港占中国经济比重大幅降低、竞争力和优势不断下降是其主要“论据”。对于这些论调，多位专家认为，这些说法是没有道理的，也是站不住脚的。香港依然具有独特的优势和竞争力，未来发展也会更加美好。

据中国经济网的消息，中山大学港澳珠江三角洲研究中心教授毛艳华表示，“香港正在沦为二线城市”的说法是肤浅的，要正确看待香港的核心竞争力。香港在国际化、营商环境指数方面排名还是很靠前的。比如，在营商环境方面，世界银行2017年10月31日发布《2018年营商环境报告》显示，香港特区在便利营商排名榜位列全球第五，在开办企业和缴纳税款方面均高踞第三位。

中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达也认为，“香港正在沦为二线城市”的论调是没有道理的，有炒作的成分。香港依然具有独特的优势，其国际金融中心、国际航运中心、国际贸易中心的作用依然是不可替代的。

2017年12月31日，香港特区政府财政司司长陈茂波发文表示，香港特区2017年前三季经济实质增长3.9%，预计2017年全年增长达3.7%，将实现近6年来最高增速。由于环球经济整体势头向好，美国、欧洲和日本经济稳步改善，内地也保持中高速增长，香港2017年首10个月出口货量增长6.5%，增幅是2010年以来的高位，服务输出也持续改善。

香港回归时GDP占中国总量的16%，尽管目前香港经济体量占国家总量的比例有所下降，但也都是正常的。香港财政司司长陈茂波在2017年6月说道：“尽管香港GDP在国家占比减少，但我们很高兴，这是因为国家发展得好、发展得快。在‘一国两制’下，国家给香港创造了很多条件，给予了很多政策支持，所以我们充满信心，香港的前景还是非常好的。”

十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和中国发展的战略目标。毛艳华说，香港的服务业占GDP比重超90%，已经是成熟的服务经济，这也是其高质量发展的重要体现。

郭万达称，这些年香港在发展过程中确确实实碰到了一些问题，比如香港房价高、年轻人上升流动性差、收入差距拉大……仔细看这些问题，很大程度上是属于“富贵病”，也就是发达经济体会碰到的问题。香港在发展过程中还遇到另外一些问题，比如产业发展、科技创新相较于内地城市确实慢了一些，但这很重要的一方面原因是内地发展太快了。这些问题也在提示香港在保持繁荣稳定的同时，要防止滑向衰落。

对于香港未来的发展，香港特区政府已经画好蓝图。2017年12月15日，香港特别行政区行政长官林郑月娥表示，香港要把握机遇，更好地融入国家发展大局。香港要把握机遇，把专业服务做得更好。希望香港的专业服务团体、专业人士能抓住这个机遇，融入粤港澳大湾区或“一带一路”沿线地区。

经济界对香港的未来发展充满信心，他们相信香港明天还将更加美好。澳洲会计师公会近日公布2018年香港经济前景调查数据，结果显示，经济界人士对香港经济前景与竞争力的信心较前两年显著提升，达到三年以来最高水平。受访者预期香港在营商方面仍然是全球最具竞争力的市场之一。

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