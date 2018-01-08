中国“火药王”、“病毒斗士”获2017年度国家最高科技奖

（早报讯）2017年度中国国家科学技术奖励大会今天（8日）在北京人民大会堂召开，南京理工大学教授王泽山、国家重大传染病防控总师侯云德共同获颁“国家最高科技奖”。

综合新华网、中通社等报道，中共和国家领导人习近平、李克强、张高丽、王沪宁出席大会。

被业内称为中国“火药王”的南京理工大学教授王泽山（82岁）、与病毒“斗了一辈子”的国家重大传染病防控总师侯云德（89岁），在会上共同获得2017年度“国家最高科技奖”。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向王泽山和侯云德颁发奖励证书。

据了解，王泽山60多年来专注于研究火炸药，带领团队发展了火炸药的理论与技术。此外，也突破了多项世界性的瓶颈技术，一系列重大发明应用于武器装备和生产实践，为中国火炸药从跟踪仿制到进入创新发展作出了重要贡献。

此前，王泽山曾获得国家科学技术进步奖一等奖，并两次摘得国家技术发明奖一等奖。

“病毒斗士”侯云德则是中国分子病毒学、现代医药生物技术产业和现代传染病防控技术体系的主要奠基人。

他从事科研工作60余年间，曾率先研发出中国首个基因工程药物“重组人干扰素α1b”。此外，他率领团队成功应对近10年来国内外发生的多次重大传染病疫情，包括2009年中国H1N1流感大流行的防控应对和科技攻关。

据悉，自1999年设立以来，共有27位科学家登上了中国科技界的最高领奖台，被授予了每年获奖者不超过两人的“国家最高科技奖”。

其中，中国“杂交水稻之父”袁隆平、“两弹一星”功勋科学家孙家栋和诺贝尔科学奖获得者屠呦呦等均曾获此奖项。

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