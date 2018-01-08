河北河间“假驴肉”泛滥市面 混杂骡肉、马肉、猪肉加香精

河北河间素有“中国驴肉火烧之乡”之称，但《新京报》旗下微信公众号“重案组37号”今天（8日）披露说，市面大批“河间驴肉”很多不含驴肉，而是由骡子肉、马肉甚至猪肉，加上驴肉香精，以及其他添加剂煮成。这样的“驴肉”价格相对低廉，每斤在20元（人民币．下同，4.1新元）左右。

据了解，“假驴肉”来自位于河间多个乡镇的“黑作坊”，每日都有货车途经多处固定地点上货，运往位处北京的集散地。

一辆货车可运七八吨货，到北京集散地后，再由其他大面包车将“驴肉”分装拉走，送往当地烧烤店。据称，其中真驴肉只占三成。

“重案组37号”引述业内人士称，整个河间煮肉的作坊有300多家，真正有牌照的只占极少数，“多使用马肉、骡子肉和猪肉，假冒驴肉”。

多名黑作坊老板则称，他们所加工的“假驴肉”分为“一号肉”和“二号肉”。

一号肉指的是，用骡子肉、马肉，或两者与驴肉按照一定比例搭配，再加入驴肉香精，煮制而成。

二号肉是特指猪肉打上胶，加入驴肉香精，再加入其他添加剂煮成，“没有证照的煮肉点，多在晚上生产，白天烟囱不敢冒烟，一到晚上，都是冒烟煮肉的。”

业内人士坦言，近几年驴肉价格飞涨，但驴肉火烧还是维持五六元的价格。一些小店用不起驴肉，只好拿骡子肉、马肉、猪肉替代。

“重案组37号”走访河间多家驴肉火烧店，发现当地驴肉火烧价格大多在六元一个。

一名商家介绍，六元一个还是近年涨上来的，三四年前还是四五元一个。黑作坊老板则称，当地真驴肉每斤价格在48元到75元之间，不生产纯驴肉还因为价格太高，卖不出去。

相比之下，由猪肉冒充的“驴肉”每斤价格20元左右，马肉、骡子肉冒充的“驴肉”，每斤价格由24元至28元不等。

河间市早于2016年下发《驴肉及其制品专项整治行动工作方案》，专门针对驴肉及其制品掺杂掺假等问题。

例如去年4月，被河北省食药监局通报，河间市宏祥食品有限公司以马肉冒充驴肉，指其生产22.5公斤假驴肉，货值1890元。

河间市食药监局没收该公司涉涉案生产工具，以及充公违法所得1890元，并对该公司处以7万元罚款。

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